Son Mühür / Buca Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir gündemine damgasını vuran olay sonrası Duman’ın yakın çevresi adliyeye giderek tutuklamanın ardından büyük üzüntü yaşarken; gözler Duman’ın çok kısa bir süre nişanlandığı Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan’a çevrildi.

Yakın zamanda aile arasında gerçekleştirdikleri törenle evlilik yoluna ilk adımı atan ve 9 Eylül tarihinde de dünyaevine girmeyi planlayan çifti, operasyon süreci ayrı düşürürken Duman’ın mahkemede olduğu sürede Orhan’ın sosyal medyasında yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.

Konser duyurusu yaptı!

Sanatçı Sevcan Orhan, nişanlısının tutuklama kararından kısa bir süre önce resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Orhan’ın yaptığı paylaşımda pazar günü Kayseri’de gerçekleştirilecek olan Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu'nun Olağanüstü Kongresi kapsamında sahne alacağı ifade edildi. Orhan’ın, takipçilerini ve vatandaşı düzenlenecek olan bu konsere davet etmesi gözlerden kaçmadı.

Adliyeye de gelmedi…

Görkem Duman’ın adliyeye sevk edildiği ve tutuklandığı anlarda adliye binasında bulunmadığı belirtilen Sevcan Orhan, nişanlısının yaşadığı hukuki sürece dair sosyal medya hesaplarından ya da basın yoluyla herhangi bir destek mesajı veya beyan paylaşmadığı da dikkati çekti.