Son Mühür / Beste Temel - Çeşme Belediyesi bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Alaçatı Ot Festivali çalışmalarını sürdürüyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Tarım Proje Yarışması” için ön değerlendirmeler tamamlandı. Sürdürülebilir tarım, kırsal kalkınma ve akıllı üretime katkı sağlayarak yeni modeller kazandırmayı amaçlayan yarışmaya başvuran projeler uzman jüri tarafından incelenerek değerlendirildi.

Yarışmaya toplamda 11 proje katıldı. Projelerin çevre dostu üretim, yenilikçi tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme açısından ele alındığı bildirildi.

Jüri üyelerinde kimler var?

Yeşili seven ve doğaya katkı koyarak kırsal hayata değer katması planlanan yarışmanın jüri koltuğuna Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Mesut Emre, Sosyolog Ege Sarıaltın, Prof. Dr. Ercan Özzambak, Ziraat Mühendisi Dr. Hasan Hakan Pamuk ile İzmir Büyükşehir Belediyesinden Ziraat Mühendisi Işıl Eylül Adıgüzel ve Organik Tarım Teknikeri Elif Ceylan Ç. Sönmez oturdu. Jürinin değerlendirmesi sonunda dereceye girmeye hak kazanan projelerin 25 Nisan’da 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenecek törenle açıklanacağı ifade edildi. Aynı gün ödüllerin de sahiplerini bulacağı belirtildi.

Yenilikçi fikirler de desteklenecek

Gastronomi ve yarımadanın bereketli kültürünü festivalle birleştirerek ismini Türkiye’ye duyuran Alaçatı Ot Festivali kapsamında yapılan yarışma hem kırsala katkı sunacak hem de yenilikçi fikirler de bu sayede desteklenmiş olacak.