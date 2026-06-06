Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nda devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçirilen hattın tamamlanmasıyla otomobille yaklaşık 5 saat süren Ankara-Samsun arasının 2,5 saate düşeceğini ve yılda 12 milyon yolcu ile 14 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacağını belirtti.

"ANKARA-SAMSUN ARASI SEYAHAT SÜRESİ 2,5 SAATE DÜŞECEK"

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 120 kilometrelik Delice–Çorum kesiminde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum-Samsun kesiminin Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçeceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu “Çorum ilk kez demiryolu ağına bağlanacak; Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik aks tesis edilecek, bölgesel kalkınma ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışı sağlanacak. Ayrıca, Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini de hafifletecek, Türkiye’yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecektir” açıklamasında bulundu.

"ÇORUM-MERZİFON VE MERZİFON-HAVZA KESİMLERİNİN İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Delice’den başlayarak Çorum, Merzifon ve Samsun güzergahını takip eden 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattında sürdürülen yoğun çalışmaları belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Delice’den başlayarak Çorum, Merzifon’u da geçip Samsun’a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice - Çorum kesimini; 3 bin personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışarak hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla, bu etabımızdaki genel ilerlememiz yüzde 25’i aştı. Kazı çalışmalarında 28,11 milyon metreküp kazı yaparak yüzde 88.92 gerçekleşme sağladık. 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrede yaklaşık yüzde 31.22 ilerleme sağladık. 31 köprüden 14’ünde yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aç-kapa yapılarında, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Çorum’dan sonra hattın devamında Havza’ya kadar uzanan güzergahta 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin de ihalesini gerçekleştirdik. Yer tesliminin ardından şantiye kurulumunu yaparak burada da çalışmalara başlayacağız ve hızlı treni Karadeniz’e bir adım daha yaklaştıracağız.”