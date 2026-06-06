Özellikle yeni nesil şeffaf kaplama sistemlerinin bile bu yasak çemberine dahil edildiği görülüyor. Şikayet mekanizmasının çalışması halinde ilgili alanların sökülüp atılması kuvvetle muhtemel. İzmir'in yoğun yapı stokunda bu kurallara uymayanları zorlu bir hukuki süreç bekliyor.

Gayrimenkul hukukunda yeni bir sayfa açan yargı kararları, binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren sonuçlar doğuruyor. İzmir'de kentsel dönüşümün veya yapılaşmanın hız kazandığı bölgelerde sıklıkla yapılan alan genişletmeleri, güncellenen emsal kararlar ışığında artık eskisi kadar kolay yapılamayacak.

Dış cephede onay sistemi zorunluluğu

Apartman yaşamını düzenleyen Kat Mülkiyeti Kanunu, bağımsız bölümlerin dışarıya yansıyan kısımlarında yapılacak her türlü inşaat faaliyetini belli şartlara bağlıyor. Yasaya göre ana yapının görünümünü etkileyen balkon veya teras işlemlerinde kat maliklerinin beşte dördünün (4/5) imzası aranıyor. Gerekli evraklar toplanmadan ve onay alınmadan tamamlanan projeler tamamen hukuk dışı sayılıyor. Tuğla blokları, PVC doğramalar veya kalıcı beton yapılar anında tespit edilerek işlem başlatılıyor.

Yargıtay cam balkonları da sisteme dahil etti

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi kayıtlarına geçen emsal kararlarla birlikte cam balkonların da hukuki statüsü netleşti. Dışarıdan bakıldığında estetik göründüğü iddia edilen bu sistemler, binanın orijinal mimarisinden saptığı gerekçesiyle şikayet dilekçelerine konu olabiliyor.

Emlak piyasasında metrekare krizi

İzinsiz yapılan bu alanlar evin genel kullanım alanını artırmış gibi görünse de tapu sicil kayıtlarında bir karşılığı bulunmuyor. İzmir gayrimenkul piyasasında fiyat belirleme veya kiralama aşamalarında, resmi metrekare ile fiili metrekare arasındaki bu dengesizlik büyük hukuki uyuşmazlıklara zemin hazırlıyor.

Yaptırımlar ev sahibinin bütçesini sarsıyor

Herhangi bir itiraz halinde işleyen yasal süreç, izinsiz kapamaların "eski hale getirme" yaptırımıyla sonuçlanmasına olanak tanıyor. Mahkemenin yıkım emri vermesiyle beraber ev sahibi binlerce liralık yatırımını kaybederken alanı ilk haline döndürmenin maliyetini de üstleniyor. Tadilat aşamasına geçmeden önce tapu projelerinin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.