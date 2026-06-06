Hüseyin Demir/Son Mühür Türkiye, motorsporları alanında prestijli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya Motosurf Şampiyonası, bu yıl ikinci kez Türkiye’de İzeltaş’ın destekleriyle, İzmir’in gözde turizm merkezlerinden biri olan Çeşme Şifne’de 12-13-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Spor turizmine değer katacak olan uluslararası organizasyonda toplamda 100 sporcu yarışırken 14 Türk sporcu ülkemizi mavi sularda temsil edecek. İzmir’i ve ülkemizi başarıyla temsil eden genç milli sporcu Ender Yorgancılar, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. 3 kuşak sporcu aileden gelen başarılı sporcu, Dünya Şampiyonası’nda hedefinin ilk beş içerisinde yer almak istediğini belirtirken esas hedefinin 2028 Berlin Olimpiyatları olduğunu söyledi.

“Hedefim 2028 Berlin Olimpiyatları”

Dünya Motosurf Şampiyonası’nda hedefinin ilk 5 olduğunu, esas hedefinin ise 2028 Berlin Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Ender Yorgancılar, “Önümüzdeki dünya şampiyonası için hedeflerimiz çok büyük… Öncelikle bu kadar fazla Türk sporcuyu aynı anda yarışmada görmek gerçekten çok gurur verici bir durum. Organizasyona katılım gösteren bütün Türk sporculara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu, çok anlatılamaz bir duygu; bütün arkadaşlarımla yarışmada yer alacağım. İlk 5'i hedefliyorum. Esas hedeflerim arasında 2028'deki Berlin Olimpiyatları olacak. Umarım olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederim” diye konuştu.

​“Gerçekten bir tutku”

Bu sporun bir tutku ve aşka olduğunu söyleyen Yorgancılar, “ Motosurf gerçekten çok keyifli bir spor ve herkese öneririm. Her yaştan herkes bu sporlar ilgilenebilir. Mesela benim kendi öğrencilerim de var 9 yaşında, 40 yaşında öğrencilerim de var. Bu gerçekten tarif edilemeyecek bir duygu; insan bir kere denediğinde bir daha bırakamıyor bu sporu. Motosurf gerçekten bir tutku, bir aşk diyebilirim” dedi.

“Hem fiziksel hem mental gelişim”

​Motosurf sporunun hem fiziksel hem mental gelişim sağladığını vurgulayan milli sporcu Yorgancılar, “Motosörf gelişimi açısından şöyle; öncelikle bu sporu yaparken bolca bir esneklik kazanıyoruz ve kas gruplarımızı nasıl detaylı detaylı çalıştıracağımızı öğreniyoruz. Özellikle de bacak kası çok lazım oluyor. Bacak kası açısından gelişim çok önemli ve aynı zamanda el-ayak koordinasyonu gelişiyor. Bunların hepsini kontrol eden beynimiz de gelişmiş oluyor. Yani hem vücuda hem de mental olarak gerçekten rahatlatan bir spor olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

​“Yorgancılar ailesi 3 kuşak sporcu”

Ender Yorgancılar, “Bu spor branşı her dönem yapılabiliyor. Yani soğuktan korkmuyorsanız her dönem yapılabilir; yaz, kış hiç fark etmeden rahatlıkla yapabilirsiniz. ​Dedem Ender Yorgancılar basketbol aşığı… Beni hep okul takımlarına, basketbol takımlarına teşvik ederdi. Hep sürekli beni destekledi. Ben tercihimi motosörften yana kullanıyorum. Bence çok daha keyifli bir spor” dedi.