Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, geçtiğimiz dönemde belediye bünyesinde çalışan iki işçinin hayatını kaybetmesi yeniden gündeme geldi. Konu, 2025 Yılı Faaliyet Raporu görüşmeleri sırasında AK Partili Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman’ın konuşmasıyla tartışma konusu oldu.

“Belediye Başkanı kalkıp da sizin annenize, babanıza yalancı diyebilir”

Duman, konuşmasında bazı projelerde yaşanan gecikmeler ve siyasi tartışmalara değinerek,“Bugün görüştüğümüz faaliyet raporu sizi İzmir’den epey uzaklaştırmış. Eğer bir engelleme varsa burada asıl engel sizsiniz. Milletvekillerimiz, Bergama Millet Bahçesi’nde, Karşıyaka Stadı’nda, bakanlıklarda bekleyen projelerde hep yapıcı adımlar attılar. Bu adımların karşılığı hep hakaret, iftira oldu. Gerçekten bazen insanlara iyilik yaramaz ya, size de iyilik yaramaz. Cemil Tugay’a da iyilikten maraz doğdu. Size kim iyilik yaptıysa çok güzel karşılığını aldı. Bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı’nızdan bahsediyorum. Başta CHP Genel Başkanınız olmak üzere herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Yıllarca büyükşehir belediyesinde emekçi, işçi olabilirsiniz. Belediyenin işi yüzünden iş kazası geçirebilirsiniz, vefat edebilirisiniz. Fakat Büyükşehir Belediye Başkanı kalkıp da sizin annenize, babanıza yalancı diyebilir” diye konuştu.

Konuşma sırasında Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, Duman’ın sözlerini bölerek sürece müdahale etti. Bunun üzerine salonda kısa süreli gerginlik yaşandı ve CHP ile AK Parti sıralarından karşılıklı tepkiler yükseldi.

Tartışma, tarafların üslup üzerinden karşılıklı eleştirileriyle büyürken, Meclis’te zaman zaman tansiyonun arttığı ve oturumun kısa süreli gerginliklere sahne olduğu görüldü.

Kişili: Beğenmediğiniz Tunç Soyer bile...

Tartışmaların sonlanmasından sonra söz alan AK Partili Meclis Üyesi Dilaver Kişili, “ Kimsenin İzmir’i kötülediği yok. İzmir’i kötü hale getirdiniz. Performans değerlendirmesi, faaliyet raporu bu mecliste 2 yıllık geçmiş demek. Cemil Tugay ve yönetiminin iki yıllık performansı. Bu şehrin değişikliği için aynı has aynı tamam bile diyemiyoruz. Geriye giden şehirden bahsediyoruz. Sokağın gerçeği var bu şehirde. Siz elinizi taşın altına koymayıp sadece gölgesini büyütüp, gölgeyi de İzmir’e kabus ettiniz. Gelen gideni aratır mı dedik, 2 yılda arattınız. Bu değişim rüzgarı ile geldi. Bize çok çalışmak yakışır ve şehirlerde. Cemil Tugay çok çalışmak dışında ne yaptı? Ben delik deşik biz İzmir görüyorum. Beğenmediğiniz Tunç Soyer’in rakamlarıyla… AK Parti falan değil, CHP’li belediye başkanlarının karşılaştırması bu. Tunç Soyer sizin 5 katınız asfalt yaptı. Diğer tarafta işçisine parmak sallayan Tugay gördük. Eğer bu tavırla devam ederseniz işinizden alıkoyarım dediği videolar var. Cemil Tugay’ın tahammülü yok. Tugay X’ini açsın. Arkadaşımız paylaşım yaptı diye engelledi. Eleştiri yapan herkesi engelleyen belediye başkanından bahsediyoruz” dedi daha sonra mikrofonu kapatıldı. Söz alan Meclisbaşkanvekili böyle bir şey yok, konuşmalarınıza dikkat eder misiniz?” dedi. Tekrar konuşmasına izin verilen Kişili, “ Bu şehirde belediye başkanı olmak sadece asfalt yapmak mıdır, sadece sosyal belediyecilik yapmak mıdır? Tahammül etmektir. Bu halk burada sizi irade için seçti. Bize de eleştiri hakkını verdi. Niye zorunuza gidiyor. Körfez kokmuyor mu, balıklar ölmedi mi? Tugay’ın son iki yılı ölü balıklarla. Bu bir performanstır. Bir miras yedicilik yaptınız” dedi.

“Topu çevirip başkasının üstüne atan bir belediye başkanı gördük”

2 yılda hiçbir performans gösterilmediğini söyleyen Kişili, “ Çiğli 4. Fazı açtınız. Master plan olarak hayata geçirdiğiniz tek şey. O da Tugay’a ait değil. Hazırdı, kurdeleyi kesti. Son 2 yılda hiçbir performans göstermediniz. 2 yılda asılsız, astarsız bolca kelam edildi. Onun dışında hiçbir faaliyet gösterilemedi. Yapamadı, beceremedi, yapamadığı her işte bahane bulan, topu çevirip başkasının üstüne atan bir belediye başkanı gördük. Bu şehirde çok daha fazla ileriye gidilebileceğini düşünmüyoruz. Biz bunları söylerken de Tugay’ın tahammülsüzlüğünü gördük” şeklinde konuştu.