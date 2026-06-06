Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Rüzgar ve Güneş Temiz Enerjiyle Bütünleş’ temalı resim yarışmasının kazananları belli oldu. İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü organizesinde gerçekleşen yarışmanın ödül töreni Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda yapıldı.

Seçici kurul eserleri seçti

Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirmesini 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Süeda İkizoğlu, Işıkkent Eğitim Kampüsü Anaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Didem Acar, Işıkkent Eğitim Kampüsü Lise Görsel Sanatlar Öğretmeni Burcu Aksu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü resim öğretmenleri Aslı Güzel ve Mustafa Bardakçıoğlu ile İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ’dan oluşan seçici kurul yaptı.

Yarışmaya 120 eser katılırken aralarından özenle seçilen 50 eser, sergilenmeye layık görüldü. Yarışmada dereceye giren ilk üç öğrenci ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın elinden aldı.

5. sınıf öğrencisi Akira Keremcan Ersarıoğlu ile 7. sınıf öğrencileri Ecrin Ayan ve İris Yüksel’e bisiklet hediye edildi.

“O hayaller için hep birlikte çalışmalı”

Törende konuşan Başkan Tugay, “Sizler henüz çok gençsiniz. Yıllar önce ben de sizler gibi bir ortaokul öğrencisiydim. O yıllardaki güzel ve keyifli anları ne kadar zaman geçse de unutmadım. Sizler de unutmayacaksınız. Bu an, sizler için de bizim için de değerli” dedi. Yarışmaya katılan öğrencilere de duyarlılıkları nedeniyle teşekkür eden Tugay, “Gelecekten bahsederken sadece planları ve projeleri değil, nasıl bir dünyada yaşamak istediğinizi konuşuyoruz. Hepinizin gelecekte nasıl bir İzmir’de, Türkiye’de ve dünyada yaşamak istediğinize dair hayalleri olmalı. O hayallerin doğru şekilde kurulması için hep birlikte çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Sahip olduğumuz tüm imkanlar sizindir”

Sergilenen resimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Tugay, “Resimlerinize baktığımızda, sizin gözünüzden dünyanın nasıl göründüğünü görebiliyoruz. O pencereden baktığımızda umudu, güzel fikirleri ve merak eden zihinleri görüyoruz. İzmir’in çocuklarının yaşadıkları dünyaya kayıtsız kalmadığını, düşündüğünü ve sorguladığını görüyoruz. Hatta bazen biz yetişkinlerin göremediklerini görebiliyorlar. Biz de kentimizin geleceği için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İklim krizi ve onun yarattığı sorunlar bir gerçek. Enerjinin üretimi ve tüketimi çok hassas bir konu. Doğaya uyumlu, çevreyi kirletmeyen çözümler bulmak zorundayız. Bu nedenle bu konular üzerinde düşünmek ve bilgi edinmek hepiniz için çok önemli. Yıllar sonra yaşayacağınız dünyanın nasıl olacağı, sizin çabanızla şekillenecek. Kötü bir tablo varsa bu hem bizim hem sizin ihmallerimizden kaynaklanacak. Biz çocuklarımıza, gençlerimize ve ülkemize inanıyoruz. Bu ülke evlatlarının ülkesine sahip çıkacağına güveniyoruz. Bu inançla buradayız ve sahip olduğumuz tüm imkanlar sizindir. Hepinizi duyarlılığınız için gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.