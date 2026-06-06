Son Mühür- Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki, ‘Doktor Bey, ilk sen soyun” fıkrası ortalığı fena halde karıştırdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Rahmi Koç’un sarf ettiği bu sözler üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında" Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, bir iş insanının katıldığı açılış programında yaptığı konuşmaya dair yansıyan görüntüler üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur.

Söz konusu videoda iş insanı R.K. tarafından sarf edilen; toplumun bir kesimini hedef alan ve toplumsal hassasiyetleri rencide edici nitelikteki ifadelerle ilgili olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf, Irk, Din, Mezhep, Cinsiyet veya Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçundan re'sen Başlatılan soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Rahmi Koç özür diledi!

Tepkilerin ve soruşturmanın ardından Rahmi Koç, bir özür metni yayımladı. Metinde şu ifadeler kullanıldı:

"Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim."