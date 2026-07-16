İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü gözaltına alınmıştı. Levent Üzümcü gözaltına alındığını sosyal medya hesabı üzerinden "Gözaltına alınıyorum!" diyerek yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Levent Üzümcü hakkında dikkat çeken bir sıcak gelişme daha yaşanmıştı. Üzümcü geçtiğimiz dakikalarda tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından Levent Üzümcü hakkında karar verildi.

Üzümcü'ye ev hapsi!

Gelen son dakika bilgilerine göre Levent Üzümcü'nün ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Levent Üzümcü kimdir?

Levent Üzümcü, 6 Temmuz 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nden mezun olan Üzümcü, kariyerine Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başladı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılan oyuncu, televizyon dünyasında da birçok yapımda rol aldı. En geniş kitleler tarafından ise 2004-2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Cem Onaran" karakteriyle tanındı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Üzümcü, sinema filmlerinde ve tiyatro projelerinde yer aldı.

1996 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde görev yapan Üzümcü, 2015 yılında kurumdan ihraç edildi, 2020'de ise yeniden görevine döndü. Siyasi yaşamında da aktif rol üstlenen sanatçı, 2019'da CHP'den Şişli Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2024 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Üzümcü, aynı zamanda İstanbul Halk Tiyatrosu ile kendi adını taşıyan tiyatronun kurucuları arasında yer alıyor.