Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Nisan ayı meclis maratonu bugün başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, saat 14.00’te Kültürpark 4 No’lu Hol’de toplanacak. Toplantıda öncelikli olarak meclis divanı oluşturulacak; grup başkan vekilleri, sözcüler ve komisyon üyeleri belirlenecek. Bu seçimlerin ardından belediyenin 2025 yılı faaliyet raporu görüşmeye açılacak.

CHP’de değişim hazırlığı

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), grup yönetiminde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Saat 12.00’de yapılacak grup toplantısına İl Başkanı Çağatay Güç’ün de katılması bekleniyor. Toplantıda yeni grup başkan vekilinin belirlenmesi için son karar verilecek.

AK Parti mevcut isimlerle devam edecek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) cephesinde ise istikrar mesajı çıktı. İl Başkanı Bilal Saygılı’nın yürüttüğü görüşmelerin ardından, mevcut Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ile yola devam edilmesi kararlaştırıldı. Grup sözcülüğü görevini ise Uğur İnan Atmaca sürdürecek. Yine de son nihai karar bugün yapılacak toplantıda verilecek.

MHP’de Altınkeser kararı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafında da mevcut yapı korunuyor. İl Başkanı Veysel Şahin, Grup Başkan Vekilliği görevinde Bahadır Altınkeser ile devam edilmesine karar verdi. Böylece İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yeni dönemin ilk toplantısında hem yönetim kadroları netleşecek hem de geçen yıla ilişkin faaliyetler masaya yatırılacak.