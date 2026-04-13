Son Mühür/ Merve Turan- Ekonomik dalgalanmaların hissedildiği bir dönemde iş arayan vatandaşların imdadına yetişen Gaziemir Belediyesi, CV Bank birimi üzerinden yürüttüğü faaliyetlerle istihdam sorununa somut çözümler sunmaya devam ediyor. İş arayan bireyler ile iş gücü ihtiyacı duyan firmalar arasında köprü vazifesi gören bu birim, son iki yıl içerisinde gerçekleştirdiği yoğun mesai sayesinde binlerce kişinin çalışma hayatına adım atmasına vesile oldu. Modern bir eşleştirme sistemiyle yürütülen bu çalışmalar, kentin ekonomik dinamizmine de doğrudan ivme kazandırıyor.

Teknolojik altyapı ile doğru işe doğru personel

Gaziemir Belediyesi CV Bank birimi, kendisine başvuran yurttaşların kariyer geçmişlerini ve yeteneklerini özel bir yazılım aracılığıyla dijital veritabanına kaydediyor. Oluşturulan bu kapsamlı veri havuzu, başta bölgenin üretim lokomotifi olan Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ve Sarnıç sanayi bölgesi olmak üzere İzmir genelindeki sanayi devleri ve hizmet sektörü temsilcileriyle paylaşılıyor. Birim, sadece bir kayıt merkezi olmanın ötesine geçerek, işletmelerin aradığı kriterlere en uygun adayları filtreleyip toplu mülakatlar organize ederek istihdam sürecini hızlandırıyor.

İki yılda 156 toplu iş görüşmesi ve binlerce mutlu mesai

2024 yılının Nisan ayından bu yana geçen iki yıllık süreçte CV Bank, tam 156 kez toplu iş görüşmesine ev sahipliği yaparak adaylarla işverenleri aynı masada buluşturdu. Bu profesyonel organizasyonlar neticesinde; 933 kadın ve 1.238 erkek olmak üzere toplamda 2 bin 171 vatandaş, hedeflediği işe kavuşarak yeni mesaisine başladı. Cinsiyet dengesini ve nitelikli personeli ön planda tutan bu istatistikler, belediyenin yerel kalkınma odaklı projelerinin başarısını gözler önüne seriyor.

Başkan Ünal Işık: "İstihdamı toplumsal gelişimin anahtarı olarak görüyoruz"

İşsizliğin bireylerin ötesinde toplumsal huzuru etkileyen kritik bir mesele olduğuna vurgu yapan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CV Bank’ın sunduğu hizmetlerin hayati önem taşıdığını belirtti. Gaziemir’de yaşayan her bireyin üretim mekanizmasına dahil olmasının temel hedefleri olduğunu ifade eden Başkan Işık, belediyenin hem iş arayanlara rehberlik ettiğini hem de bölge sanayicisinin nitelikli insan kaynağına ulaşma süresini kısalttığını dile getirdi. Işık, elde edilen bu başarı grafiğinin, kentin sosyal dokusunu güçlendiren ve ekonomik refahı artıran en önemli adımlardan biri olduğunun altını çizdi.

Sanayi ve yerel yönetim iş birliği meyvelerini veriyor

Gaziemir’in bir sanayi kenti olması avantajını yerel yönetim gücüyle birleştiren CV Bank, özellikle sanayi kuruluşlarının kalifiye personel bulma sorununa kalıcı neşter vuruyor. Vatandaşların iş arama sürecindeki motivasyonunu artıran birim, bölgedeki sosyal belediyecilik anlayışının en başarılı örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Projenin gelecek dönemlerde de yeni ortaklıklar ve dijital güncellemelerle genişletilmesi, işsizlikle mücadelede Gaziemir modelinin daha da güçlenmesini sağlayacak.