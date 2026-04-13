İzmir Buca’da, yeni taşındığı mahallede yolunu kaybeden ve panik atak geçiren 76 yaşındaki vatandaşın imdadına, bölgenin sevilen taksi şoförlerinden Volkan Gökbaş yetişti. Ücret talep etmeksizin sergilediği bu örnek davranış, İzmir şoför camiasında takdirle karşılanırken; iyilik hikayesi kısa sürede kentin gündemine oturdu.

İzmir’in Buca ilçesinde geçtiğimiz günlerde hem yürekleri sızlatan hem de umutlandıran bir dayanışma örneği yaşandı. Henüz yabancısı olduğu bir semte yeni taşınan 76 yaşındaki yaşlı kadın, düzenli kullanması gereken ilaçlarını temin etmek amacıyla evinden ayrıldı. Ancak eczane dönüşünde hafıza karışıklığı yaşayan ve sokakların birbirine benzemesi nedeniyle adresini şaşıran yaşlı kadın, Buca sokaklarında dakikalarca çaresizce tur attı. Evini bir türlü bulamamanın verdiği korkuyla paniğe kapılan kadının bu durumunu, yoldan geçen dikkatli bir mahalle sakini fark etti. Durumu kontrol altına almak isteyen vatandaş, o sırada güzergahtan geçen İşçievleri Taksi Durağı’na bağlı bir aracı durdurarak yardım istedi.

Buca sokaklarında korku dolu dakikalar

Direksiyon başındaki 46 yaşındaki Volkan Gökbaş, aracını hemen kenara çekerek endişe içindeki yaşlı kadının yanına koştu. Gözyaşları içindeki teyzenin üzerine para olmadığını belirterek mahcubiyet yaşamasına rağmen, Gökbaş bu durumu bir an bile sorun etmedi. Öncelikle yaşlı kadını teselli ederek sakinleşmesini sağlayan duyarlı şoför, onu aracının ön koltuğuna buyur etti. Yol boyunca adeta bir evlat şefkatiyle yaşlı kadınla sohbet eden ve hafızasındaki ipuçlarını birleştirerek ikametgahını tespit eden Gökbaş, hiçbir maddi beklenti içerisine girmeden onu güvenli bir şekilde evine ulaştırdı. Kapıda yakınlarına teslim edilen yaşlı kadının hayır duaları, mahallede duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

"Bu bir insanlık görevi, kazancım ise alınan dualardır"

Olayın ardından mütevazı tavrıyla dikkat çeken Volkan Gökbaş, yaşadıklarını hayatın kendisine sunduğu manevi bir sınav olarak niteledi. Teyzeyi ilk gördüğünde yaşadığı korkunun gözlerinden okunduğunu belirten Gökbaş, "Taksici olarak sadece yolcu taşımıyoruz, aynı zamanda bu şehrin gözü kulağıyız. Teyzemizin parası olmadığını söylemesi benim için hiçbir önem arz etmiyordu; mühim olan onu sağ salim yuvasına kavuşturmaktı. Yolda sohbet ederken korkusunun geçtiğini görmek benim için en büyük ödüldü. Mesleğimi icra ederken insanların bizlere karşı olan ön yargılarını yıkmak ve gerçek esnaflık ahlakını göstermek en büyük gayemdir," şeklinde konuştu. Gökbaş, bu iyiliğin aslında her vicdan sahibi insanın yapması gereken temel bir vazife olduğunu sözlerine ekledi.

İzmir Şoförler Odası’ndan vefa ve plaket: Dualar Deniz Örer’e gitti

İzmir şoför esnafının bu örnek davranışı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından da karşılıksız bırakılmadı. Oda yönetimi, Volkan Gökbaş’ı sergilediği bu onurlu duruş nedeniyle plaketle ödüllendirdi. Ödül töreninde konuşan Gökbaş, aldığı tüm takdirleri ve yaşlı kadının ettiği duaları, bir süre önce görev şehidi olan meslektaşı Deniz Örer’in ruhuna armağan ettiğini söyleyerek herkesi duygulandırdı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Sekreteri Mesut Yılmaz ise törende yaptığı açıklamada, İzmir şoförlerinin 24 saat boyunca kentin emrinde olduğunu belirterek, "Esnafımız sadece ticari bir kaygıyla değil, toplumsal dayanışma ruhuyla hareket ediyor. Volkan kardeşimiz, camiamızın yüz akı olmuştur. Zor durumdaki her vatandaşımızın sığınacağı ilk liman taksilerimizdir," diyerek duyarlı şoföre teşekkürlerini iletti.