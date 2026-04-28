İzmir’in Buca ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü, polis ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu operasyon sonucunda yakayı ele verdi. Aranan şahsın, kimliğini gizlemek için hayatını kaybeden kardeşine ait kimliği kullandığı dikkatlerden kaçmadı.

11 yıl 8 ay hapis cezası!

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde önemli bir operasyona düzenlendi. Yapılan incelemeler sonucunda, “birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma” suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 54 yaşındaki Gülden Ç.’nin Buca’da saklandığı tespit edildi.

Gelinlikçide çalışıyordu, yakalandı!

Ekipler tarafından hükümlünün Gediz Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir gelinlikçide çalıştığı belirlendi. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyon sonucunda Gülden Ç. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kardeşine ait kimlik!

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalar sonucunda dikkat çeken bir detay tespit edildi. Gülden Ç.’nin, kimliğini gizlemek amacıyla hayatını kaybeden kardeşine ait kimliği kullandığı tespit edildi.