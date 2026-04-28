İzmir'in tarihi eserleri, müzelerden açık hava ören yerlerine, antik tapınaklardan Osmanlı dönemi yapılarına kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Şehir merkezindeki bir saat kulesinden Selçuk'taki Celsus Kütüphanesi'nin sütunlarına kadar uzanan bu çeşitlilik, hangi eserin nerede bulunduğu sorusunu da gündeme getiriyor.

İzmir'in tarihi eserleri arasında müzeler ve içlerindeki hazineler

İzmir Arkeoloji Müzesi, ilk olarak 1924'te Basmane'deki Ayavukla Kilisesi'nde kuruldu, 1984'ten bu yana Konak'taki Bahri Baba Parkı'nda hizmet veriyor. Taş eserler salonunda Helenistik ve Roma dönemine ait büyük heykel, büst ve maskeler sergileniyor. Üst kattaki Ord. Prof. Ekrem Akurgal Seramik Eserler Salonu ise tarih öncesinden Bizans'a uzanan kronolojik bir yolculuk sunuyor.

Konak'taki İzmir Tarih ve Sanat Müzesi'nde dört yüzü aşkın resim, heykel, seramik ve baskı eser yer alıyor. Selçuk Efes Müzesi 50 binin üzerinde esere ev sahipliği yaparken, Bergama Müzesi Helenistik dönem koleksiyonuyla öne çıkıyor.

İzmir'in tarihi eserleri içinde antik kentler ve yapıtları

Selçuk'taki Efes'te yer alan Celsus Kütüphanesi, MS 2. yüzyılda Roma Konsülü Tiberius Julius Celsus Polemaeanus için inşa edildi. 21 bin kişilik antik tiyatro, Hadrian Tapınağı ve yamaç evler de bu kompleksin parçası. Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nın kalıntıları aynı bölgede.

Bergama'daki Pergamon Antik Kenti'nde dünyanın en dik antik tiyatrosu var. Sağlık tanrısı Asklepios adına kurulan Bergama Asklepion'unda kutsal su kaynakları, erken döneme ait tapınak ve uyku odası temelleri korunuyor. Kızıl Avlu, MS 2. yüzyılda Mısır tanrılarına adanan tapınak olarak inşa edildi, Bizans döneminde kiliseye dönüştürüldü.

İzmir tarihi eserleri kapsamında Osmanlı dönemi yapıları

Konak Meydanı'ndaki Saat Kulesi, 1901'de II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı için yapıldı. 25 metre yüksekliğindeki yapı, dört sebili ve 68 sütunuyla şehrin sembolü. Yalı Camii 1754, Hisar Camii 1597, Salepçioğlu Camii 1907 yıllarında ibadete açıldı. Kemeraltı Çarşısı'ndaki Kızlarağası Hanı 1744 tarihli olup iki katlı yapısıyla dönemin en büyük hanlarından kabul ediliyor.

İzmir'in tarihi eserlerinin saklı durakları

Bornova'daki Yeşilova Höyüğü, 8.500 yıl öncesine uzanıyor. Bayraklı'daki Smyrna-Tepekule Höyüğü, Homeros'un yaşadığı yer kabul ediliyor; bölgedeki Athena Tapınağı şehrin bilinen en eski ibadet yapısı. Menderes'teki Notion Antik Kenti'nde Athena Polias'a adanmış tapınak, Torbalı'daki Metropolis'te Zeus ve On İki Tanrı tapınakları, Sığacık'taki Teos'ta Anadolu'nun en büyük Dionysos Tapınağı ziyaretçileri bekliyor.