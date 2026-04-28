İzmir'in en iyi liseleri sıralamasında zirvede her yıl olduğu gibi yine fen liseleri var. Bornova'daki İzmir Fen Lisesi, Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi ve Konak'taki köklü Anadolu liseleri puan tablosunun üst sıralarında bulunuyor. Peki hangi okul kaçıncı sırada, taban puanları ne kadar, yüzdelik dilimler nasıl şekilleniyor?

İzmir'in en iyi liseleri sıralaması nasıl?

Şehrin akademik anlamda en güçlü okulu İzmir Fen Lisesi. 1982'de kurulan bu okul, Türkiye'nin en eski fen liseleri arasında yer alıyor ve ulusal sıralamada da ilk on içinde gösteriliyor. Bornova'da bulunan kampüsü, hazırlık sınıfı bulunmayan yapısı ve İngilizce eğitim modeliyle tercih ediliyor.

İkinci sırada Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi geliyor. Adını hayırsever bir aileden alan okul, son yıllarda sınırlı kontenjanına rağmen yüksek puanlı öğrencileri çekmeye devam ediyor. Üçüncü sırada ise tarihi bir kurum olan İzmir Atatürk Lisesi var. Konak'taki bu okul, Almanca, İngilizce ve Fransızca dil seçenekleriyle farklı profillerdeki öğrencilere hitap ediyor.

İzmir lise taban puanları kaç?

Liselere yerleşmek isteyen öğrencilerin en çok merak ettiği konu taban puanları. İzmir Fen Lisesi'nin 2025 yerleştirmesinde taban puanı 492,09, yüzdelik dilimi ise 0,15 olarak açıklandı. Yani Türkiye genelinde ilk binde olan öğrenciler bu okulu tercih edebiliyor.

İzmir Konak Atatürk Lisesi'nin Almanca bölümü 490,18 puanla ilgi gördü, yüzdelik dilimi 0,19'da kaldı. Aynı okulun İngilizce bölümü 483,16 puanla 0,54 dilimde, Fransızca bölümü ise 482,86 puanla 0,60 dilimde öğrenci aldı. Bornova Anadolu Lisesi'nin Almanca bölümü 482,17 puan, 0,67 yüzdelik dilim olarak kaydedildi. Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi ise 475,08 puanla 1,16 diliminde yerleşti.

Hangi okul hangi yabancı dili veriyor?

İzmir liselerinde dil çeşitliliği oldukça geniş. Çoğu fen lisesi İngilizce ağırlıklı eğitim verirken, Atatürk Lisesi gibi köklü kurumlarda Almanca ve Fransızca seçenekleri de mevcut. Veliler tercih yaparken sadece puana değil, çocuklarının ileride hangi dil üzerine yoğunlaşacağına da bakıyor.

Kız lisesi geleneğinin sürdüğü İzmir Kız Lisesi de tercih listelerinde önemli bir yere sahip. Bunun yanında Karşıyaka, Bornova ve Buca'daki Anadolu liseleri de orta üst dilime giren öğrenciler için güçlü alternatifler arasında.