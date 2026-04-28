Son Mühür / Yağmur Daştan - Buca Metrosu ile ilgili gündeme gelen iddialara göre projede finansal bir kriz yaşandığı öne sürüldü. Tünel açma makinelerinin (TBM) durduğu, yaklaşık 4 milyar TL’lik borç nedeniyle çalışmaların yavaşladığı hatta durma noktasına geldiği iddia ediliyor.

İzmir’in en büyük yatırımlarından biri olarak gösterilen proje, temel atma töreninde dönemin Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla başlatılmıştı. Ancak kredi geri ödemelerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yüklenici firmanın ekipmanlarını sahadan çekmeye başladığı öne sürüldü.

Son Mühür TV'de yayımlanan Gündem Masası'nda tüm bu iddialar konuşuldu ve projenin yarım kalmasıyla ilgili usta kalem Hasan Çölmekçi çarpıcı bilgiler paylaştı:

''Buca Metrosu ile ilgili gelişmeleri gördükten sonra konuyu araştırdım. Daha önce de programımızda projenin durduğunu dile getirmiştik; bu iddiaların doğru olup olmadığını sorguladık ve durma nedenine ilişkin bazı bilgilere ulaştım. Buna göre, bir yıl önce görev yapan Ramazan Tezcan döneminde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan gelen kaynağın hak ediş kapsamında yüklenici firmaya ödenmediği, farklı alanlara yönlendirildiğini söylediler. Bu durumda belediyenin Arupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan gelen parayı yönetemediği ortaya çıkıyor''

''İzin çıkarmak zorunda kaldılar''

''Bu iddialara göre, ödemelerini alamayan yüklenici firma çalışanlarını izne çıkarmak zorunda kaldı. Çalışmaların durmasıyla birlikte şantiyedeki ekipmanlar da atıl durumda kaldı. İzmir için önemli bir ulaşım yatırımı olarak görülen metro projesinin bu nedenle ilerlemedi. Belediye ile yüklenici firma arasındaki sorunların çözülmesi halinde çalışmaların devam edecekmiş. Umarım devam eder.

Kentte özellikle Buca yönünde yaşanan trafik yoğunluğu göz önüne alındığında, bu projenin İzmir ulaşımı açısından büyük bir önemi var. Ancak, sağlanan krediye rağmen ödemelerin yapılmaması projenin aksamasına neden oldu. Firma yetkililerinin de kendilerine ödeme yapılmadığını söyledi, sorunun çözümü için görüşmelerin sürdüğü devam ediyormuş''