Son Mühür- Ege Üniversitesi kampüsünde bugünlerde ders notlarından ve sınavlardan çok daha kıymetli bir heyecan vardı. “Umut Kutusu: Senin Oyuncağın, Benim Mutluluğum” adıyla gerçekleştirilen proje, bir oyuncak toplama etkinliği olarak kalmadı. İyiliğin ve paylaşmanın en temiz halini gösterdi.

Dekan Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, projenin vizyonunu şu sözlerle özetledi:

“Umut Kutusu projesi, hemşirelik eğitiminin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı olmadığını; aynı zamanda toplumsal sorumluluk, empati ve insan odaklı yaklaşımın da temel bir parçası olduğunu güçlü biçimde ortaya koymaktadır. Öğrencilerimizin bu süreçte aktif rol alması, onların mesleki kimlik gelişimlerine önemli katkı sağlamaktadır. Hastanede tedavi gören çocukların yüzünde oluşacak en küçük bir tebessümün dahi, bu projenin en değerli çıktısı olduğuna inanıyoruz. Projemiz, küçük bir oyuncağın bir çocuğun dünyasında nasıl büyük bir mutluluğa dönüşebileceğini gösteren anlamlı bir dayanışma örneği olarak dikkat çekiyor.”

Prof. Dr. Hatice Bal Yılmaz ise mesleki duyarlılığın önemine vurgu yaparak şunları ekledi:

“Çocuk hastalar için oyun ve oyuncak, yalnızca bir eğlence aracı değil; aynı zamanda korku, kaygı ve stresle baş etmede önemli bir destek mekanizmasıdır. Bu proje ile çocukların hastane deneyimlerini daha olumlu hale getirmeyi ve psikososyal iyilik hâllerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin bakımın insani boyutunu deneyimleyerek öğrenmeleri, geleceğin hemşireleri olarak daha duyarlı ve bütüncül bir yaklaşım geliştirmelerine katkı sağlayacaktır.”