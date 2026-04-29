İzmir’in Bornova ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan ve ilk belirlemelere göre fren arızası yaşadığı değerlendirilen tır, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Tırın karşı şeride geçmesiyle birlikte 10 araç kazaya karışırken, kazaya karışan araçlar arasında bir polis aracının da olduğu ifade edildi.

Kaza sonucunda; tır şoförü dahil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 2 polis memurunun ağır yaralı olarak, 3 vatandaşın ise yaralı olarak çeşitli hastanelere nakledildiği öğrenildi.

İzmir Valiliği'nden açıklama!

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Bornova ilçesi İstanbul Caddesi üzeri Topçu Tugayı Lojmanları mevkiinde, 29.04.2026 Çarşamba günü (bugün) saat 16.26 sıralarında, Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan ve ilk belirlemelere göre fren arızası yaşadığı değerlendirilen tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu biri görevli polis aracı olmak üzere, 10 aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir.

Kazada biri tır şoförü olmak üzere 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, hayati tehlikeleri bulunan 2 polis memurumuz ağır yaralı olarak, 3 vatandaşımız da yaralı olarak çeşitli hastanelere nakledilmiştir.

Kazayla ilgili olarak idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Bornova Belediyesi'nden de açıklama geldi!

Bornova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, "Topçu Tugayı mevkiinde, Manisa yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle bugün yapılması planlanan Dans Günü etkinliğimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun." denildi.

Başkan Tugay'dan başsağlığı mesajı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bornova ilçemizde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan yurttaşlarımız olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim.

Vefat eden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz, başımız sağ olsun." dedi.