Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30.04.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Emek ve Dayanışma Günü ve Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle, 1 Mayıs 2026 Cuma günü ve 19 Mayıs 2026 Salı günü, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattından ücretsiz bir şekilde yararlanılabilecek.

Söz konusu karar şu şekilde:

"MADDE 1- (1) a) Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, 1 Mayıs 2026 Cuma

b) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, 19 Mayıs 2026 Salı günü,

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür."

İzmir'de hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

İzmir'de ise İZBAN ücretsiz olacak.