İzmir'in Bornova ilçesinde feci bir kaza meydana gelmişti. Meydana gelen kaza sonucunda, 1 polis şehit olurken, 2 kişi hayatını kaybetti. 1'i polis 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kazanın ardından yetkili makamlardan açıklamalar gelmeye devam ederken, bir açıklama da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Olayın fren arızasından kaynaklı olduğuna dair herhangi bir tespite rastlanmamıştır." denildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"29.04.2026 günü saat 16.30 sıralarında, ilimiz Bornova ilçesi Evka-3 sapağı, 57. Topçu Tugayı önünde çok araçlı, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir.

Yapılan tespitlere göre; 45 KB 8376 plakalı tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği, karşı şeritte seyir halinde olan bir polis ekip aracı olmak üzere 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir.

Kaza esnasında; ekip aracında görevli 1 polis memurumuz şehit olmuş, aynı araçta bulunan polis memurumuz ise ağır yaralanmıştır.

Kazaya karışan tırın sürücüsü ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmiştir.

Kazada toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunmakta, yaralılarımızın tedavilerine devam edilmektedir.

Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup; soruşturma kapsamında görevlendirilen 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunmuştur.

Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, trafik ve makine mühendislerinden oluşturulan bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerinde teknik incelemeleri devam etmektedir.

Ayrıca kazaya sebebiyet veren tırın taşıdığı yükün aşırı tonajına ilişkin gerekli araştırma ve incelemeler başlatılmıştır.

Meydana gelen kazaya ilişkin tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Olayın fren arızasından kaynaklı olduğuna dair herhangi bir tespite rastlanmamıştır."