Son Mühür / Yağmur Daştan - “Gündem Masası” programında bu hafta Bornova’da yapımı süren yeni cami projesi ele alındı. Mayıs ayında tamamlanması planlanan caminin açılışına Özgür Özel’in de katılması bekleniyor.

“Mescid-i Aksa” adı verilen proje hakkında değerlendirmelerde bulunan usta kalem Hasan Çölmekçi, "İyi bari pavyon açmadıklarına dua edelim'' ifadelerini kullandı ve cami projesiyle ilgili şunları söyledi:

“Güzel bir şey, İyi bari pavyon açmadıklarına dua edelim... Cami, hem de ‘Mescid-i Aksa’ adı verilmiş; kulağa hoş geliyor. Günah çıkarmak için mi yapıyorlar acaba? Gerçi İslam’da günah çıkarma diye bir şey yok ama sanki bu camiyle bir şekilde sevap kazanılmak isteniyor gibi...''

''Sevap kazanmış olur Özgür Özel de...''

Anladığım kadarıyla bu projeyi Bornova Belediyesi hayata geçirecek; Özgür Özel’in de galiba açılışa katılması planlanıyor. Hiç olmazsa bu şekilde sevap kazanmış olur Özgür Özel de...''