Göztepe Voleybol'dan yeni sezon öncesinde önemli bir hamle geldi. Yeni sezon öncesindeki yapılanma çerçevesinde atletik performans antrenörü Doğucan Gökmen ile anlaşmaya varıldı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından genç antrenöre başarı dileklerinde bulunuldu.

Resmi açıklama Göztepe'den geldi!

Göztepe Voleybol’un resmi sosyal medya hesaplarından anlaşmayla ilgili olarak açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, 1995 doğumlu atletik performans antrenörü Doğucan Gökmen ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağlandı. Kulüp tarafından gerçekleştirilen paylaşımda, Gökmen’e “hoş geldin” denilerek yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Kadroya dahil edildi!

Kariyerinde farklı kulüplerde çalışan Doğucan Gökmen, son olarak Kuzeyboru’da görev yaptı. Önceden Nilüfer Belediyespor, Mert Grup Sigorta ve Halbank Manisa BBSK bünyesinde de çalışan Gökmen, Göztepe’nin teknik ekibine önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor.

