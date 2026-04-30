Kaza, dün saat 16.30 sıralarında İzmir Bornova’daki İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. İzmir istikametine ilerleyen İsmail Çoban yönetimindeki 45 KB 8376 plakalı TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önünde seyreden başka bir TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki TIR karşı şeride geçerek biri polis aracı olmak üzere toplam 8 araca çarptı. Savrulan TIR ise yol kenarındaki dere yatağına uçtu.

Zincirleme kazada can kaybı ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde TIR sürücüsü Çoban ile kazaya karışan motosiklet sürücüsü Gökhan Vardar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan polis memurları Serkan Hızlı ve Hakan Özdemir Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 3 kişi de çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Polis memuru Hızlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kazayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, 1 başsavcı vekili ve 2 savcı olay yerinde inceleme yaptı. İlk bulgular, kazanın fren arızasından kaynaklanmadığını ortaya koydu.

Şehit polis için tören yapıldı

Şehit polis memuru Serkan Hızlı için bugün İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Bekar olduğu ve bir kardeşinin bulunduğu öğrenilen Hızlı’nın, 20 Haziran 2013’te Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başladığı, Şırnak’taki görevini tamamladıktan sonra 2 Eylül 2019’dan bu yana İzmir’de hizmet verdiği belirtildi.

Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Akhisar’a uğurlandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken, yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü daha ortaya çıktı. Görüntülerde iki TIR’ın kontrolden çıkarak hızla araçlara çarptığı anlar yer alıyor.