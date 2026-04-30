İzmir'in en güzel koyları listesi, ulaşımı zor olsa da emek vermeye değen vahşi noktalardan, ailece günü birlik kaçamak yapılabilecek konforlu plajlara uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İşte sezon başında değerlendirebileceğiniz adresler.

Karaburun yarımadasının saklı koyları

İncirliköy, dik bir yokuştan inilerek ulaşılan küçük bir cennet. Berrak, turkuaz suyu ve sakin atmosferiyle hafta içi ziyaretçilere neredeyse tek başına bir plaj imkânı sunuyor. Mimoza Koyu, şnorkelleme için Karaburun'un en iyi adreslerinden; sular cam gibi ve renkli balıklar ayağınızın dibinde geziniyor. Bodrum Koyu ise akvaryum benzeri suyuyla bilinen bir başka favori. Hamzabükü, Sarpıncık tarafında yer alan ve son 5 kilometresi stabilize yoldan geçilen el değmemiş bir nokta. Ulaşımı zor ama içeri girdiğinizde tablo gibi bir manzarayla karşılaşıyorsunuz.

Mordoğan ve Ayı Balığı Koyu

Mordoğan'a bağlı Ayı Balığı Koyu, rüzgârdan korunaklı yapısı ve kayalık dibinde gezinen küçük balıklarıyla şnorkelcilerin gözdesi. Şehir merkezine yakın olması da büyük avantaj. Kuyucak Plajı ise yerel halkın sandalyesini kapıp gittiği, kalabalıktan uzak bir Karaburun klasiği.

Çeşme'nin meşhur plajları

Boyalık Plajı, sığ ve ılık sularıyla özellikle çocuklu aileler için ideal bir tercih. Pırlanta Plajı, beyaz kumu ve berrak deniziyle adını hak ediyor; rüzgârsız günlerde inanılmaz bir cam göl manzarası sunuyor. Dalyan Plajı, Çeşme'nin daha sakin köşelerinden ve halk plajı olarak ücretsiz kullanılabiliyor.

Urla'nın bakir koyları

Turkuaz Koy, adıyla müsemma bir yer. Altınköy'den yaklaşık 30 dakikalık yürüyüşle ulaşılıyor, araç giremiyor. Tam da bu yüzden bakir kalmayı başarmış. Yanı başındaki Önen Koyu da off-road severlerin tercihi. Demircili koyları ise Urla'nın daha ulaşılabilir, restoranlı bölümünü oluşturuyor.

Seferihisar Sığacık ve Teos kıyıları

Ekmeksiz Doğal Park, Sığacık'ta saklı kalmış ve uzun yıllar kapalı kaldıktan sonra yeniden ziyarete açılan bir cennet. Otoparktan plaja yaklaşık 8 dakikalık yürüyüş gerekiyor. Akarca tarafındaki Teos kıyıları da rüzgâr sörfü meraklıları için elverişli.