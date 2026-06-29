Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve serbest statüye geçen genç savunma oyuncusu Hikmet Çolak ile 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ve Muğlaspor'un ciddi şekilde ilgilendiği kaydedildi. Altay forması altında farklı liglerde önemli bir deneyim kazanan ve U19 Milli Takımı'nda da görev alan 1.95 boyundaki stoperin, kariyerine profesyonel liglerde devam etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Transferde 3 Milyon TL'lik yetiştirme bedeli gündemde...

Altay altyapısında 12 yaşından 21 yaşına kadar aralıksız olarak 9 yıl boyunca forma giyen genç defans oyuncusunun yeni kulübüne imza atması halinde, siyah-beyazlı kulübe yetiştirme tazminatı ödenmesi gerekecek. Hikmet'in 1'inci Lig'e transfer olması durumunda yaklaşık 3 milyon TL olarak hesaplanan bu yetiştirme bedeli, kulüp ile oyuncu arasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) görülecek dava süresince Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) depo edilecek ve hukuki sürecin sonucuna göre kazanan tarafa aktarılacak.