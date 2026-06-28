İzmir'in Bornova ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, ehliyetsiz olduğu ifade edilen 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı öğrenildi. Çarpışma sonucunda metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü hastaneye götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Doğanlar Mahallesi'nde yaşandı!
Kazanın, 26 Haziran Cuma günü Bornova'ya bağlı Doğanlar Mahallesi 1410 Sokak'ta meydana geldiği belirtildi. Gelen bilgiler çerçevesinde kazanın, S.T. kontrolündeki 35 LD 576 plakalı otomobil, inşaat ustası ve üç çocuk babası Nuh Akıncı'nın kullandığı motosikletle çarpışmasıyla meydana geldiği öğrenildi.
Hayati tehlikesi devam ediyor!
İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen ağır yaralı Nuh Akıncı, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren Akıncı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.
Ehliyetsiz sürücü gözaltında!
Kaza sonrasında polis ekipleri tarafından ehliyetsiz sürücü S.T. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.