SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Şehit Gazi Sağlık Birlik-Sen bünyesinde faaliyet gösterecek olan Sendika Temsilciliği, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açıldı. Şehit yakınları ve gazilerin yoğun katılım gösterdiği açılış töreninde dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim okundu ve katılımcılara lokma ikram edildi. Açılış programının ardından heyet, hastane başhekimini makamında ziyaret etti.

Ak Parti İlçe Başkanları Katıldı

Açılış programı ve başhekimlik ziyaretine, AK Parti İl Kurucularından Hüseyin Taha Kuşçuoğlu, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Baştaş, AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer, AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Halil Durankuş ile Bornova Teşkilat Başkanı Ahmet Kanteper ve yönetim kurulu üyeleri açılışa katıldı.

Hastane Yönetiminden Destek

Programda ayrıca Şehit Gazi İl Başkanı Şengül Çelik, Konak İlçe Başkanı Necat Tören, Ege Vergi Dairesi Müdürü Ruhi Petek ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mali İdari İşler Müdür Yardımcısı Elif Yılmaz Tokmak da hazır bulundu. Ziyaretlerin ardından açılış programı sona erdi.