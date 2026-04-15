Son Mühür/ Merve Turan- Bornova Belediyesi, Nisan ayını çocuklar için adeta bir bayram havasına çeviriyor. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, kapılarını sadece tarihe değil; çocukların hayal gücüne ve neşesine de sonuna kadar açtı. 11 Nisan’da start alan “Höyükte Eğlence Dolu Nisan Atölyeleri” ile minikler, beton binaların arasından sıyrılıp toprağın ve tarihin o büyüleyici kokusunu içlerine çekiyorlar.

İşler renklenecek

Aslında her şey bir parça çamur ve bolca merakla başladı. İlk durak olan “Minik Doğa Sanatçıları” atölyesinde çocuklar doğayı keşfederken, 18 Nisan’daki “Topraktan Renge” buluşmasında ise işler biraz daha "renklenecek." Çocuklar katkısız boyalarla sanata dokunurken, sadece resim yapmayacaklar; aslında duyularıyla dünyayı yeniden tanıyacaklar. Dijital ekranların içine hapsolduğumuz şu günlerde çocukların ellerinin toprağa değmesi paha biçilemez bir fırsat oluyor.

Etkinlikler bitmiyor

Maceranın dozu 19 Nisan’da daha da artıyor. 7-12 yaş grubundaki çocuklar, “Sembollerle Anadolu Parsı Yapımı” atölyesinde bu toprakların en özel simgelerinden birine seramik ve resimle can verecekler. Bitmedi! Takvimler 26 Nisan’ı gösterdiğinde ise Eğitmen Esat Şahin eşliğinde tam bir zaman yolculuğu başlayacak. “Maskeni Tak (Taş Devri)” atölyesine katılan 5-10 yaş arası ufaklıklar, binlerce yıl öncesinin insanları gibi kendi maskelerini tasarlayacaklar. Çocuklar bir yandan eğleniyorlar bir yandan da İzmir’in en eski sakinlerinin dünyasına konuk olup tarihi deneyimliyorlar.

Bornova Belediyesi bu etkinliklerle çocukların hem sosyal çevresini genişletiyor hem de kültürel birikimlerine sağlam bir tuğla koyuyor. Ancak küçük bir hatırlatma yapmamda fayda var, bu atölyelerde kontenjanlar oldukça sınırlı tutulmuş. Eğer çocuğunuzun bu yaratıcı serüvende yer almasını istiyorsanız, vakit kaybetmeden kaydınızı yaptırabilirsiniz.

