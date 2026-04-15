Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Balçova Termal Otel’de gerçekleşen açılış kokteylinde İzmir’in turizm potansiyeli ve gelecekte bulunması gereken nokta ile ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Süleyman Elban: İzmir’in çok önemli potansiyeli var

İzmir’in turizm potansiyeli bakımından Türkiye’nin en önde gelen kentlerinden biri olduğunu vurgulayan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Turizm potansiyeli açısından ülkemizin en önde gelen kentlerden birinde yaşıyoruz. Allah öyle gir nimetler dizisi nasip etmiş ki hiç bir şeyi esirgememiş. Denizi, tarihi, çok özel coğrafyası, iklimi, jeotermal potansiyeli, çok ciddi tarımsal ürün çeşitliliği.

O kadar çok şey sayarız ki bütün bunların hepsi bu kentte Turizm açısından ne kadar önemli bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. Turizm gelirleri açısından çokta arzu ettiğimiz yerde değiliz, potansiyelimizin çok gerisindeyiz. Turizm burada ne yazık ki bir kaç ay ile sınırlı, gastronomi açısından Türkiye’nin en önde gelenlerindeyiz.

Sokak lezzetleri açısından çok önemli bir potansiyelimiz var. Yani bir turist bu kentte aradığı her şeyi bulabilir. Bunları birbiriyle ilişkilendirerek, bu kentte Turizm potansiyelini geliştirmemiz gerekiyor. Onun için kentte çok önemli çalışmalar var. Bu güzel organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu

Sadık Doğruer: Sezonu 12 aya yaymak istiyoruz

Öte yandan, İzmir’de turizmi 12 aya yaymak maksadıyla çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen İzmir İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer ise "Artık sezonu 12 aya yaymak için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2026'da da iyi bir müjdeyle İzmir’de yeni Turizm köyümüzü hep birlikte açıklarız. Bu etkinliğin planlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Oğuz Özkardeş: Günümüzde Turizm denince sadece ekonomik katkıdan söz etmiyoruz

Son olarak, İzmir Valiliği’nin öncülüğünde kent turizmi açısından çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Oğuz Özkardeş ise şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde Turizm denince sadece ekonomik katkıdan söz etmiyoruz. Turizm artık ülkeler arasında çok farklı dostluklara vesile oluyor günümüzde bu kavramların çok önemli olduğu zamanlardan geçiyoruz.

Biz İZTO olarak, İzmir Valiliği önderliğinde çok değerli çalışmalar yapıyoruz ve kendileri bize motivasyon sağlıyorlar. Turizm bir kente safece ekonomik katkı sağlamaz, dünyaya açılan bir penceredir. İzmir’e gelince turizmde bugüb eğitime katkısının da çok büyük olacağına inandığımız Valiliğimizin öncülüğünde çalışmalar yapıyoruz."