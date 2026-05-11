Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda gündem dışı konuşmalar maddesinde canlı yayının kesilmesi CHP Grubu’ndan önerildi. Öneri mecliste AK Parti’nin ret, CHP’nin kabul oyu ile kabul edildi.

Komisyon raporlarına süre kısıtlaması

Yine CHP Grup Başkanvekili Yurdakul Özkan ve CHP Grup Sözcüsü Yeter’in önergesiyle gündeme eklenen komisyon raporlarının lehte 2, aleyhte 2 meclis üyesinin konuşması ve maksimum 5’er dakikalık konuşmalarla yapılmasını içeren önerge oyçokluğuyla kabul edildi.

Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi sırasında Meclis Başkanvekili Yıldır, komisyon raporlarının okunmadan oylanmasını meclisin onayına sundu. CHP’nin kabul, AK Parti’nin ret oylarıyla öneri kabul edildi.

Bir nevi inatlaşma

Bunun ardından divan katipleri raporları okumaya devam ederken, AK Partili meclis üyeleri her rapor sonrası söz alarak 5’er dakikalık konuşma haklarında, okunan komisyon raporunu tekrar okudu. Mecliste yaşanan bu durum, taraflar arasında karşılıklı restleşme olarak değerlendirildi.

Kaner’den ‘bana düşen iki satır oldu’ göndermesi

Söz konusu konuşma süresi hakkında konuşan AK Parti Meclis Üyesi Özgür Kaner, “Yasaklarla başladık, sansürlerle devam ediyoruz. İsterseniz hiç konuşmayalım. Meclis de , yapmayalım, kapatın geçin. Biz meclis üyeleri olarak bırakın da nasıl ne konuşacağımıza karışmayın. Ben komisyon raporunu okumak isterdim ama bana düşen rapor 2 satır. Biz hukuk komisyonunda ilgili yönetmeliği değerlendirdik. Yönetmelikleri sayısız değiştiriyoruz. Sürekli değiştirmek sistematik olarak kötü. Mevzuat çok kötü olabilir ama sonuç elde edersiniz ya da edemezsiniz” dedi.

Dilaver Kişili’den dikkat çeken çıkış: “Gazeteciler de etkileniyor”

Sürenin uzamasından gazetecilerin de etkilendiğini sile getiren Dilaver Kişili, “Eleştiriye yapılan tahammülsüzlük yüzünden bu şekilde bir model işleniyor. Burada gündemi takip eden gazeteciler var. Onlar adına da üzüntü duyuyorum. Bunun tek nedeni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Meslektaşlarımın burada bekletilmesi de üzücü durum” diye konuştu.