Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD), kentte çevre ve görüntü kirliliğine yol açan atık sorununa çözüm için yeni bir uygulamayı devreye aldı. Buna göre İZMOD üyeleri, mobilya üretimi sırasında ortaya çıkan talaş, odun parçaları, kumaş ve sünger gibi sanayi atıklarını artık ücretsiz şekilde belirlenen noktaya bırakabilecek.

Zafer Koç: Karabağlar sokaklarında dolaşan müşteri ve misafirlerimize mahcup olmayacağız

HNC firması ile İZMOD arasında yapılan anlaşma sayesinde artık Karabağlar sokaklarında dolaşan müşteri ve misafirlere mahcup olmayacaklarının altını çizen İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Zafer Koç, “Mobilya üretiminde ortaya çıkan talaş, odun, kumaş ve sünger atıkları için HNC firması ile anlaşma yaptık. Üyelerimiz, Pınarbaşı’nda, Bornova Belediyesi şantiyesi içerisinde kurulan atık tesisinde faaliyet gösteren HNC firmasına sanayi atıklarını ücretsiz bırakabilecekler. Bu şekilde sokaklarda oluşan çöp dağlarının çirkin görünümünün ve yangın tehlikelerinin de önüne geçeceğiz. Çevrenin korunması, sokaklarımızın temizliği ve güzelleşmesi için de önemli bir adım atmış olduk. Karabağlar sokaklarında dolaşan müşteri ve misafirlerimize mahcup olmayacağız.” dedi.

“Esnafımızdan büyük hacimli atıkları sağa sola bırakmamalarını rica ediyoruz”

Öte yandan, HNC firmasına, İZMOD’dan geldiklerini söyledikleri taktirde atıkları tesise ücretsiz bir şekilde bırakabileceklerinin altını çizen Başkan Koç, “Evsel atıkların taşınmamasını önemle rica ediyoruz. Üyelerimiz, üretim alanlarında oluşan atıkları çuvallara doldurup, İzmir Mobilyacılar Odasından geldiklerini belirterek, atıklarını HNC firmasının tesisine ücretsiz olarak bırakabileceklerdir. Çevremizi daha temiz tutmak ve sektörümüzün sorumluluk bilincini göstermek adına tüm esnafımızdan büyük hacimli atıkları sağa sola bırakmamalarını rica ediyoruz.” diye konuştu.