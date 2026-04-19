Son Mühür- Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını bu yıl salonlardan çıkarıp doğrudan yeşil sahalara taşıdı. Şehir Hastanesi’nin hemen yanı başındaki modern spor tesislerinde başlayan turnuvalar, ilçedeki çocukları rekabetten ziyade bayram neşesinde buluşturuyor. Belediye Başkanı İrfan Önal’ın da yakından takip ettiği bu organizasyonda, yüzlerce minik sporcu farklı branşlarda ter dökerek bayramın coşkusunu yaşıyor.

Kıran kırana mücadele

Sadece bir kutlama değil bu çocukların enerjisini doğru yere kanalize eden ciddi bir hazırlığın ürünü aslında. Fotoğraflara yansıyan o kıran kırana mücadeleler, sahanın kenarındaki Türk bayraklarıyla birleşince ortaya tam bir bayram tablosu çıkıyor. Tribünlerdeki ailelerin heyecanı ise sahadaki çocukları aratmıyor.

Hafta boyunca devam edecek

Hafta boyunca sürecek olan bu turnuvalar zinciri, mahalle aralarındaki yetenekli çocukları bir araya getirmesi bakımından da kıymetli. Belediye ekibi bayramın ruhuna uygun şekilde her bir çocuğun emeğini ve sevincini ön planda tutan bir program yürütüyor. Neticede Bayraklı’da 23 Nisan yalnız törenlerle değil çocukların bizzat içinde olduğu ter döktüğü ve deneyim kazandığı bir spor şölenine dönüşmüş durumda.

