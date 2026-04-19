Dün akşam saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana gelen o feci kaza sonrası maalesef sadece bir trafik kazası haberi olarak kalmamış ölüm haberini de beraberinde getirmişti. Beton bariyerlere çarpan otomobilin alev almasıyla aramızdan ayrılan 25 yaşındaki o ismin, tıp dünyasının genç yeteneklerinden biri olduğu çıktı ortaya. Beyza Nur Pürmüs'ün Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan mesleğinin baharında bir patoloji asistanı olduğu öğrenildi.

Yanan otomobilden çıkarılamamıştı

Olayın detayları aslında her şeyi özetliyor saatler 19.00’u gösterirken kontrolden çıkan 35 CPT 125 plakalı araç, bir anda alev topuna dönüverdi yol kenarında. İhbar üzerine bölgeye koşan itfaiye ve sağlık ekipleri yangını söndürdüğünde artık her şey için çok geçti maalesef ve ekipler genç doktoru o hurda yığınından sağ çıkaramamıştı.

Yakınları mahvoldu

Hastanede beraber mesai harcadığı çalışma arkadaşları ve ailesi aldıkları bu haberle kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki o zorlu otopsi sürecinin ardından yakınları teslim aldı Beyza Nur’un cenazesini.

Cenaze yer ve saati belli oldu

Pürmüs'ün cenazesi bugün ikindi ezanıyla birlikte EVKA-2 Merkez Camii’nde kılınacak namazın ardından Doğançay Mezarlığı’na defnedilecek.

