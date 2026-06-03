SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargı camiası, rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla çalkalanıyor. Bir Ağır Ceza Mahkemesi hakiminin, maddi menfaat karşılığında şüphelilerin tahliyesini sağladığı iddiaları üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti. Müfettiş raporları doğrultusunda HSK 2. Dairesi, soruşturmanın selameti açısından ilgili hakim hakkında 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı aldı.

4 Avukatla İrtibat ve 8 Şüpheliye Şaibeli Tahliye

Hazırlanan inceleme raporunda yer alan iddialar şok yarattı. Rapora göre, Ağır Ceza hakiminin kentte görev yapan 4 avukatla koordineli şekilde hareket ettiği belirlendi. Bu iş birliği kapsamında, yürütülen çeşitli soruşturmalarda 'maddi menfaat' karşılığında toplam 8 şüphelinin tahliye edildiği öne sürüldü.

Suç Örgüt Üyesini Serbest Bırakılmış

İnceleme dosyasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de organize suç örgütlerine yönelik kararlar oldu. 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla gözaltına alınan ve bir suç örgütünün üyesi olduğu değerlendirilen kritik bir zanlının, yine maddi çıkar ilişkileri ağıyla tahliye edildiği iddialar arasında yer aldı. Raporda ayrıca; 'görevli memura direnme', 'ruhsatsız silah bulundurma' ve "'kumar oynanması için yer ve imkân sağlama' suçlarından savcılığın tutuklama talep ettiği bazı şüphelilerin de söz konusu hakim tarafından serbest bırakıldığı aktarıldı.

İfade Verecek

Açığa alınan hakimin önümüzdeki günlerde HSK müfettişlerine ve yürütülen adli soruşturma kapsamında ilgili makamlara ifade vermesi bekleniyor. Hem idari hem de adli sürecin eş zamanlı olarak yürütüldüğü bu kritik dosyada, HSK’nın hazırlayacağı nihai rapor ve savcılık soruşturmasının neticesi yargı dünyasında merakla bekleniyor.