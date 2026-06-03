SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen ve yargı mensuplarının mesleki kariyerlerinde büyük önem taşıyan değerlendirme belgelerine ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu önemli karar verdi. Emsal niteliğindeki karara göre belgelerin, hakkında değerlendirme yapılan hakim ve savcılara verilmesine hükmetti.

Değerlendirme Belgeleri Terfi Süreçlerinde Kullanılıyor

HSK Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan hal kağıtları ile Performans Değerlendirme ve Geliştirme Formları, hakim ve savcıların mesleki bilgileri, çalışma performansları, tutum ve davranışlarının incelenmesinde kullanılıyor. HSK’nın faaliyet raporlarında da yer alan bu belgeler, terfi incelemelerinde temel dayanak oluşturuyor. Danıştay'ın kararıyla birlikte, hakkında düzenlenen değerlendirme belgelerinin içeriğini öğrenmek isteyen hâkim ve savcıların bilgiye erişim hakkının güçlendiği yorumları yapılıyor. Kararın, yargı teşkilatında şeffaflık ve savunma hakkı bakımından yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği belirtiliyor.

Şeffaflık ve Savunma Hakkı

Danıştay’ın aldığı bu karar, hakim ve savcıların haklarında düzenlenen raporların içeriğini öğrenebilmelerinin önünü açıyor. Kararın, yargı teşkilatındaki idari süreçlerde şeffaflığı artıracağı ve hak arama/savunma hakkını güçlendireceği belirtiliyor. Benzer durumda bulunan çok sayıda yargı mensubunu yakından ilgilendiren bu hüküm, yargı camiasında emsal bir karar olarak değerlendiriliyor. Kararın ardından HSK’nın idari uygulamalarının nasıl şekilleneceği ise merak konusu.