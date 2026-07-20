Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yangın riski tüm ülkeyi sardı. Bu kapsamda İzmir’in Bayındır ilçesinde yangın tedbirleri arttırıldı. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 yangın söndürme aracı ile 16 personel, yaz sezonu boyunca Bayındır'da yazın sonuna kadar görevde olacak.

“7 gün 24 saat görev başında olacak"

Bayındır’daki yangın riskine karşı 3 yangın söndürme aracı ve 16 personel, yaz boyunca görev alacak. Ekipler özellikle sıcak havanın rüzgarla birlikte kuvvetlendiği yaz günlerinde yangın riskine karşı hazırlıklı olacak.

Yangın tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Bayındır Orman İşletme Müdürü Yavuz Karadağ, "Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden 3 araç ve 16 personel ilçemizde görevlendirildi.

Bu takviye ekiplerimizle birlikte Bayındır ve çevresinde meydana gelebilecek muhtemel orman yangınlarına daha hızlı ve etkin müdahale etmeyi hedefliyoruz. Tüm ekiplerimiz yaz sezonu boyunca 7 gün 24 saat görev başında olacak." dedi.

"Ormanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur”

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Karadağ, "Ormanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Özellikle sıcak ve rüzgarlı günlerde vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını, ormanlık alanlarda ateş yakmamalarını, anız ve bahçe atıklarını ateşe vermemelerini önemle rica ediyoruz. En küçük ihmalin büyük felaketlere yol açabileceği unutulmamalıdır." diye konuştu.

Ormanları korumanın tüm vatandaşın sorumluluğunda olduğunu hatırlaran Karadağ, "Ormanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Özellikle sıcak ve rüzgarlı günlerde vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını, ormanlık alanlarda ateş yakmamalarını, anız ve bahçe atıklarını ateşe vermemelerini önemle rica ediyoruz. En küçük ihmalin büyük felaketlere yol açabileceği unutulmamalıdır." diye ekledi.

Yetkililer orman yangınlarını hafife almamaları gerektiğini, ormanlık yerlerde ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının ateşe verilmemesi gerektiğini söyledi. En küçük durumda ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğinin altını çizdi.