İzmir'in Bayındır ilçesinde kurulan semt pazarı, aniden bastıran şiddetli fırtına nedeniyle büyük bir karmaşaya sahne oldu. Çırpı Semti’nde sabah saatlerinde kurulan pazar alanında, günün en yoğun alışveriş saatlerinde hava aniden bozdu.

Alışveriş yapan vatandaşların ve tezgah başındaki esnafın yoğun olduğu bir anda patlayan kuvvetli rüzgar, saniyeler içinde tüm pazar alanını etkisi altına aldı. Ne olduğunu anlayamayan insanlar panikle çevreye kaçışmaya başladı. Rüzgar pazarın altını üstüne getirdi.

Kuvvetli fırtına, pazar tezgahlarının birer birer devrilmesine yol açtı. Tezgahların üzerindeki tonlarca meyve, sebze ve giyim malzemesi rüzgarın gücüyle çevreye savruldu. Demir iskeletlerin devrilme sesleri panik havasını daha da artırdı.

Yoğun toz bulutu görüşü engelledi

Fırtınanın pazar alanına girmesiyle birlikte yerdeki toz ve çöpler havaya kalktı. Kısa sürede tüm alanı kaplayan yoğun toz bulutu nedeniyle pazar yerinde görüş mesafesi neredeyse tamamen kapandı. Göz gözü görmez hale gelince vatandaşlar ve pazarcı esnafı yönlerini bulmakta zorlandı. Alışverişi bırakan halk, rüzgardan korunmak ve savrulan nesnelerden kaçmak için en yakın dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı. Görgü tanıkları, fırtınanın sadece birkaç dakika sürdüğünü ancak bu kısa sürede pazarın adeta bir enkaz alanına dönüştüğünü ifade etti.

Esnaf dağılan malzemelerini topladı

Kuvvetli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle pazar yerindeki panik yerini derin bir sessizliğe ve ardından temizlik telaşına bıraktı. Fırtınanın dinmesinin hemen ardından pazarcı esnafı ve vatandaşlar el birliğiyle çevreye saçılan ürünleri toplamaya girişti. Devrilen ağır demir tezgahlar doğrultuldu, sağlam kalan mallar kasalara geri konuldu.

Olay yerine sevk edilen yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, pazar alanında yaşanan bu büyük karmaşada şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Birkaç dakikalık fırtına geride sadece tezgahları zarar gören esnafın maddi hasarını bıraktı.

