İzmir’in Bayındır ile Torbalı ilçelerini bağlayan karayolunda bu sabah hareketli anlar yaşandı. Havuzbaşı Mahallesi girişindeki kavşakta meydana gelen kazada bir otomobil yan yattı. Şans eseri sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kontrolünü kaybetti

Olay, sabah saat 09.30 sularında yaşandı. Kavşağa yaklaşan 35 CBA 610 plakalı Tofaş marka aracın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple aracın kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol ortasında devrilerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurarak yardım etti.

Ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık görevlileri ulaştı.

Jandarma ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması adına yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazayı ucuz atlatan ve durumu iyi olan sürücü, ambulanstaki kontrollerinin sonrasında tedbir için en yakın hastaneye sevk edildi.

Devrilen aracın yoldan kaldırılması için bölgeye çekici yönlendirildi. Jandarma ekipleri de kazanın tam olarak hangi sebeple kaynaklandığını belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı.