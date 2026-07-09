Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından İzmir İl kadın Kolları Başkanı olarak görevlendirilen Nilay Kökkılınç, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. CHP Genel Merkezi’nin kendisini İzmir İl Kadın Kolları Başkanı olarak görevlendirdiğini belirten Kökkılınç, “Partimiz için de şehrimiz için de hayırlı olsun. Bugün saat 16.00’da İl Başkanımız Utku Gümrükçü’yü ziyaret edeceğim. Önümüzdeki hafta da plan ve program yapılır, yönetim kurulu belirlenir. Ondan sonra da uhulet ve suhulet dedikleri bir üslupla çalışacağım” dedi.

“Hizmet etme gayretinde olacağım”

CHP’nin ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan bir parti olduğunun altını çizen Kökkılınç, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine, uzun yıllar aktif siyaset içerisinde neredeyse her alanda hizmet etmiş bir kadın kişi olarak, bugün de partimizin içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreçte parti üyelerimizle, birlik ve beraberliği önceleyerek layıkıyla hizmet etme gayreti içerisinde olacağım. Kentimiz İzmir’de, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kurultay’a giden yolculuğunda hakkaniyetle, adaletle, eşitlikle, saygıyla örgüt kadın çalışmalarını koordine ederek, parti üyeleri arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına, kurumsal saygınlığın korunmasına çaba sarf edeceğim” diye konuştu.

“Asıl olan Cumhuriyet kazanımlarıdır”

“Ülkemizde gerçekleşecek ilk genel ve yerel seçimlerde, seçim başarısı için, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadın hakları ve kadınlar yararına olan parti programını alanlarda, kentte yaşayan tüm vatandaşlarımıza aktarılması yolunda parti üyelerimizle birlikte özenle çalışacağım” mesajı da veren Kökkılınç, “Görevler gelir geçer... Asıl olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet kazanımlarıdır” mesajı verdi.