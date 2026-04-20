Son Mühür / Osman Günden- Bayındır Belediyesi 27’nci Uluslararası Çiçek Festivali’ne hazırlanıyor. Festival kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında başvuru süreci tamamlanıyor. Çiçeğin başkentinin güzellikleri vizöre yansıdı; ortaya birçok güzel fotoğraf çıktı.
Kültürel miras ve güzellikler tek karede
İlçenin kültürel mirası ve doğal güzelliklerinin fotoğraflandığı yarışmada; çiçek seraları, tarım alanları, kırsal yaşam ve ilçenin tarihi sokak dokusunu yansıtan eserler dikkatleri çekti.
Hem cep telefonunun hem de profesyonel ekipmanların kullanılabildiği yarışmada; katılımcılar en fazla 4 eserle başvuru yapabildi.
Sonuçlar festivalde
İlçenin güzelliklerinin kaydedildiği yarışmada jüri değerlendirmesinin ardından sonuçlar 24 Nisan’da duyurulacak.
Dereceye giren fotoğraflar, 30 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan 27’nci Uluslararası Çiçek Festivali’nde görücüye çıkacak. Festival, 30 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te düzenlenen kurdele kesimiyle başlayacak.
FESTİVAL PROGRAMI - 30 NİSAN 1-2-3 MAYIS 2026
30 NİSAN 2026 PERŞEMBE - 1.GÜN
AÇILIŞ PROGRAMI
14.00 Açılış Töreni - Kurdele Kesilmesi
Kortej Eşliğinde; Bando Sertan ve Grubu, Tahta Bacak, Çiçek Kızlar, İzBB Köy Tiyatroları Gösteri Ekibi 14.10
Bayındır Çiçek Üreticisi Stantlarının Gezilmesi 14.20
Açılış Töreni Programı (İlçe Stadyumu) 14.30
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı (İzBB Bandosu) 14.35
İzBB Bando Konseri 14.50
İzBB Halk Oyunları Topluluğu Gösterisi 14.55
Protokol Konuşmaları 15.05
Plaket Sunumu / Kapanış 15.30
Alternatif Sahne (Kani Bey Parkı) 16.00
Özlem Menokan Konseri 17.00
Enes Kunduracı Konseri 18.00
İlkbaharda Bayındır Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni 19.00
Rönesans Akademi Orkestrası Konseri
İzmir Büyükşehir Belediyesi Etkinlik Alanı (Belediye Otoparkı)
Yüz Boyama Ekipleri (İzBB Ürkmez Çocukca Tiyatrosu)
16.30-17.00 - Mini Disco.
Karikatür Çizimleri
17.00-17.30- Sihirbaz.
Him Aracı
17.30-18.00- Pandomim.
Masal Atölyesi
18.00-18.30 Jonglör
Bayındır Belediyesi Hizmet Binası Önü
Atıl Aktagel Solo Müzik Dinletisi,
Atıl Aktogel/Hikem Çamdalı Duo Müzik Dinletisi,