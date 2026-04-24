İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir’deki maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Balçova'da bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Dervişoğlu, hem parti vizyonunu anlattı hem de gençlerin sorularını cevapsız bırakmadı. İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Gençlik Perspektifinden Türkiye” programında açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, gençlerin siyasete katılımının önemine vurgu yaptı.

“Hedeflerinizden vazgeçmeyin”

Etkinlik, üniversitenin fuaye alanında gerçekleştirilirken etkinlik kapsamında öğrencilere seslenen Dervişoğlu, gençlerin hayallerine ulaşma yolunda kararlı olması gerektiğinin altını çizdi.

Siyasetin, Türkiye’de yaşanan sorunların çözüm adresi olduğunu belirten Dervişoğlu, gençleri yalnızca izleyen değil, sürece katılan bireyler olmaya çağırdı. “Siyasetin dışında kalmak, sorunların dışında kalmak anlamına gelmez” dedi.

"Gençleşme” vurgusu

Parti içinde gerçekleştirmiş olduğu değişimlere değinen Dervişoğlu, yönetim kadrolarında gençleşme hedefi çerçevesinde adımlar attıklarını söyledi.

Genel Başkan Dervişoğlu, başkanlık divanı ve yerel yönetimler kurullarında genç isimlere daha fazla yer verildiğini de söyledi. Geçmişte gençlik kollarında görev yapan isimlerin bugün parti yönetiminde aktif rol üstlendiğini de sözlerine ekledi.

Bahçeli sorusuna net yanıt!

Programda yöneltilen sorular arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilişkisine yönelik soruya da yer verildi.

Dervişoğlu, geçmişte çekilen bir fotoğrafın sosyal medyada yeniymiş gibi servis edildiğini belirtti. Bahçeli ile uzun yıllara dayanan bir tanışıklığı olduğunu belirten Dervişoğlu, 1978 yılından bugüne dek tanıdığını söylediği Bahçeli’ye duyduğu saygının, genel bir nezaket çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Önemli politikalar!

Partisinin iktidar hedefleri doğrultusunda kadın ve çocuklara yönelik projelere de değinen Dervişoğlu, bu alanda daha güçlü koruma mekanizmaları oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.