Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in toprağıyla barışık ilçesi Bayındır, o meşhur çiçek kokularını bu yıl 27. kez dünyaya yaymaya hazırlanıyor. Hani derler ya, "Bayındır’da taş eksen çiçek açar" diye; işte o meşhur Uluslararası Çiçek Festivali kapıya dayandı.

Takvimlerinizi şimdiden işaretleyin; 30 Nisan’da başlayıp 3 Mayıs 2026’ya kadar sürecek dört günlük bu şenlikte, üreticinin alın teri doğrudan vatandaşla buluşuyor.

Önce coşku, sonra kurdele

Festivalin heyecanı 30 Nisan Perşembe günü, öğleden sonra saat tam 14.00’te patlıyor. Öyle sadece kurdele kesip geçmek yok; Bando Sertan’ın neşeli melodileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları’nın o samimi gösterileriyle kortej yola çıkıyor. İlçe Stadyumu’ndaki resmi açılışa kadar Bayındır sokaklarında tam bir karnaval havası esecek.

Adım başı emek, adım başı sanat

Peki, gittiğinizde sizi ne bekliyor? Açıkçası ilçenin her köşesi birer sergi alanına dönüşüyor. Atatürk ve Hanife Öğretmen caddeleri boyunca boy gösteren yerli üretici stantları arasında kaybolmak işten bile değil.

Kadınların günüyle Kani Bey Parkı’ndaki "Bayındır Kadın Üretici Pazarı"nda el emeğinin en saf halini göreceksiniz.

İnkılap Caddesi el sanatlarına ev sahipliği yaparken, Eski Hükümet Konağı’nda sergilenen fotoğraflar sizi ilçenin geçmişine bir yolculuğa çıkaracak.

Belediye otoparkındaki atölyelerde minikler gün boyu hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Gecesi başka, gündüzü başka

Güneş batınca eğlence bitmiyor, aksine vites yükseltiyor. Şehir Stadyumu’ndaki ana sahnede her akşam 21.30’da yıldızlar geçidi var. Hüseyin Turan’ın türküleriyle başlayıp, Melek Mosso’nun buğulu sesiyle devam edeceğiz; finali ise pazar gecesi Gökçe ile yapacağız. "Ben daha yerel bir şeyler arıyorum" derseniz de gün boyu sokak aralarından yükselen kadın ritim gruplarının ve İzBB orkestralarının tınılarına kulak verebilirsiniz.

Cumartesi günü saat 14.00'teki "En İyi Balkon ve Bahçe Yarışması" ise festivalin en tatlı rekabetine sahne olacak. Kimin çiçeği daha bakımlı, kimin balkonu daha ferah, hep birlikte göreceğiz.

"Bu sadece bir festival değil, bir dayanışma hikayesi"

Belediye Başkanı Davut Sakarsu’nun heyecanı ise sesinden okundu. Sakarsu, tüm hazırlıkları bizzat takip etmiş. Başkan, "Bu festival sadece çiçeklerin değil, toprağa can veren ellerin bayramıdır," diyerek herkesi bu dayanışma sofrasına davet etti. Bayındır’ın o köklü çiçekçilik kültürünü yerinde görmek, üreticiye omuz vermek isterseniz, bu baharda rotanız belli.