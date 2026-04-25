İran Devrim Muhafızları Ordusu, dikkat çeken bir hamleye imza attı. ABD ile bağlantılı olabileceği öne sürülen bir gemiye İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konuldu. “EPAMINODES” isimli geminin ABD limanlarına sık sefer yaptığı ve askeri bağlantı şüphesi taşıdığı iddia edildi.

Devrim Muhafızları’ndan açıklama!

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gelişmeyle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, şüpheli faaliyetler sebebiyle bir gemiye müdahale edildiği aktarıldı.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın aktardığı bilgiler çerçevesinde ise, EPAMINODES adlı geminin hareketleri bir süredir gözlem altındaydı.

“ABD limanlarına sık sefer”

Geminin son 6 ay içerisinde ABD limanlarına yoğun bir şekilde giriş-çıkış yaptığı belirtildi.

Uyardılar ama durmadı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, gemiye daha önce çeşitli uyarılar yapıldığı ancak bu uyarıların uygulamaya konulmadığı belirtildi. Devrim Muhafızları bunların ardından operasyon düzenleyerek gemiye el koydu.