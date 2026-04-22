Son Mühür- İzmir’in çiçek festivali ile öne çıkan Bayındır ilçesinde çok sayıda zeytinlik ve arsa açık teklif usulü ile Bayındır Belediye Başkanlığı Meclis Salonu’nda toplanan Encümen huzurunda satışa çıkarıldı.

İhale ne zaman gerçekleşecek?

Toplam 8 mahallede 13 taşınmaz açık teklif usulü ile 5 Mayıs Salı günü saat 14:20’de satışa çıkarılacak.

Hangi mahallelerde satış olacak?

Bayındır’da açık teklif usulü ile satışa çıkarılacak taşınmazların bulunduğu mahaller ise Çırpı, Çiftçigediği, Dereköy, Dernekli, Ergenli, Furunlu, Yeşilova ve Yusuflu oldu.

Bayındır Belediye Başkanlığı Meclis Salonu’nda toplanan Encümen huzurunda yapılacak olan satışa katılmak isteyen vatandaştan, yasal yerleşim sahibi olması, borcunun olmadığına dair yazı, bir milyon 500 bin TL olarak belirlenen geçici teminat bedelini ödemiş olması, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge sunması, ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü isteneceği duyuruldu.

Eğer ihaleye katılamayan kişiler olursa vekalet vererek de ihaleye katılım sağlanabileceği açıklandı.

En son Ocak ayında satışa çıkmıştı

Bayırdır Belediyesi son satışını Ocak ayında duyurmuştu. 10 Şubat tarihinde gerçekleşen ihale usulü satış Ocak ayında duyurulmuş ve aralarında zeytinlik, kavaklık, bahçe gibi taşınmazların bulunduğu toplam 16 taşınmaz vitrine koyulmuştu. Bununla birlikte Bayındır'da 2026 yılının ilk 4 ayında 29 taşınmaz satışa sunulmuş oldu.