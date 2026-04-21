Son Mühür/ Emine Kulak- CHP’li belediyelerin SGK borçları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik darboğaz Bayındır Belediyesi’ne de yansıdı. İzmir’in Bayındır Belediyesi’nde çalışan işçilerin maaş ve sosyal hak ödemelerine ilişkin yaşadığı sıkıntıları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Bayındır Belediyesi bünyesinde çalışan işçiler Şubat ve Mart ayı maaşlarını henüz alamadı. Nisan ayının da sonuna yaklaşılmasıyla birlikte maaş ve yan haklar hakkında net bir açıklama yapılmış değil. Bu belirsizlik işçilerde endişe yarattı.

"Geçmişten gelen borç var"

Öte yandan sık sık taşınmaz satışlarıyla gündeme gelen belediye, yerel seçimlerde AK Parti’den CHP yönetimine geçmişti. CHP’li belediye yönetimi, geçmiş dönem belediye yönetiminden borç kaldığını da ifade ediyor. Borç tablosu karşısında işçilerin maaşları da etkilendi.

Belediye’den açıklama: “ Geriden geliyor, düzelecek”

Öte yandan Bayındır Belediyesi’nden maaş sorunu hakkında açıklama geldi. Belediye yönetimi işçi maaşlarının 3 ay geriden geldiğini ifade ederek yakın zamanda maaşların düzenli yatırılacağını söyledi. Belediye bünyesinde 350 işçinin görev yaptığı da ifade edildi.