İzmir’in Bayındır ilçesinde uyuşturucuyla mücadele sürecinde sürdürülen detaylı çalışma, ciddi bir operasyonla son buldu.

Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın öncülüğünde bir süredir süren teknik ve fiziki takibin sonrasında harekete geçildi.

17 Nisan sabahı saat 06.00’yı gösterdiğinde, daha önce belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şeklinde baskın yapıldı.

Operasyona Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin dışında Bayındır İlçe Emniyet ve Ödemiş KOM ekipleri de dahil oldu.

Adreslerde detaylı arama gerçekleştirildi

Ekiplerin odağında 5 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen kapsamlı aramalarda satışa hazır hale getirilmiş büyük miktarda uyuşturucu maddeye ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler polis ekiplerince muhafaza altına alınarak delil dosyasına konuldu.

4 kişi cezaevine gönderildi

Emniyetteki sorgu süreçleri biten şüpheliler, gerekli işlemler sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan S.S., H.Z., M.B. ve İ.E.E. uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon dahilinde gözaltına alınan başka şüpheli F.K. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.