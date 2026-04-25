Son Mühür / Süper Lig’de heyecan dorukta. İzmir ekibi Göztepe ile Antalyaspor maçına sadece saatler kaldı. Saat 20.00’de başlayacak mücadele Göztepe’nin kendi evinden Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak. Takımlar, maç öncesi son hazırlıklarını sürdürürken gözler diğer yandan maçı yönetecek hakemlere çevrilmiş durumda.

Geçtiğimiz gün Göztepe-Antalyaspor maçını yönetecek hakem kadrosu duyurulmuştu. Göztepe-Antalyaspor maçının orta hakemlik görevini Oğuzhan Çakır üstlenecek. Karşılaşmada Oğuzhan Çakır’ın yardımcısı olarak ise Erkan Akbulut ve Selahattin Altay görev alacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Muhammet Ali Metoğlu sahada yer alacak.

Galibiyet mücadelesi verecekler

Ev sahibi ekip olarak Göztepe, son 5 iç saha maçında alamadığı galibiyeti bu kez saatler sonra sahada arayacak. İzmir’in Süper Lig temsilcisi makus talihini bu kez kırıp kendi evinde taraftarına galibiyet armağan etmeyi hedefliyor. Antalyaspor ise son dönemlerde özellikle deplasmanlarda gösterdiği istikrarsız tabloyu kırma peşinde.

Göz Göz’ün üstünlüğü var

Göztepe ve Antalyaspor’un karşı karşıya geldiği son maçlara bakıldığında İzmir ekibinin üstünlüğü dikkatleri çekiyor. İki takım arasında son oynan 17 maçın 9’unu Göz Göz alırken maçların sadece 4’ünde Antalyaspor galip geldi. Takımlar 4 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.