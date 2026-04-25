Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul için beklenen kura süreci resmen başladı. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki hak sahiplerini belirleyecek olan çekilişler her gün saat 14.00 itibarıyla noter şeffaflığında yapılıyor. Başvuru yapan 1 milyondan fazla kişi, isimlerinin açıklanan listelerde yer alıp almadığını kontrol etmek için e-Devlet kapısı ve TOKİ resmi internet sitesini yoğun şekilde kullanıyor. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak ve isim listesi nasıl sorgulanacak? Merakla beklenen İstanbul TOKİ kura çekilişi detayları ve sorgulama ekranı haberimizin devamında.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUCU SORGULAMA E-DEVLET EKRANI NEREDE?

Dijital kamu hizmetlerinin gelişmesiyle birlikte TOKİ İstanbul kura sonucu sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden saniyeler içinde yapılıyor. Kura çekilişleri noter huzurunda tamamlandıkça, hazırlanan hak sahipliği listeleri sisteme yükleniyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra TOKİ hizmetleri bölümünden ilgili proje ve il seçimini yaparak kendi durumlarını kontrol ediyor. Bu ekran üzerinden isim listesi, yedek liste ve asil liste gibi tüm detaylara şeffaf bir şekilde ulaşılıyor.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İstanbul genelinde yürütülen dev konut projesinin kura çekimleri 25 Nisan 2026 tarihinde başladı ve 27 Nisan tarihine kadar planlı bir şekilde sürecek. Çekilişler her gün saat 14.00'te başlarken, sonuçlar tek bir an yerine etap etap sisteme düşüyor. Her ilçenin çekilişi tamamlandıkça, o bölgeye ait hak sahipliği verileri dijital sisteme aktarılıyor. Bu nedenle gün boyu devam eden çekilişlerin ardından listeler akşam saatlerinde tam kapasiteyle erişime açılıyor.

TOKİ İSTANBUL KURA LİSTESİ VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sonuçlara ulaşmak isteyen vatandaşlar için e-Devlet sistemine alternatif bir kanal daha bulunuyor. TOKİ'nin resmi internet adresi olan talep.toki.gov.tr üzerinden de İstanbul iline ait projeler seçilerek isim listelerine bakılıyor. Bu platformda ilçe bazlı olarak düzenlenen listeler, noter onayı alındıktan hemen sonra güncelleniyor. Vatandaşlar bu kanal üzerinden hem kendi başvuru durumlarını görüyor hem de projenin genel kura sürecini takip edebiliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI E-DEVLET SİSTEMİNDE GÖRÜNÜR MÜ?

Noter huzurunda yapılan kura çekimi biter bitmez veriler önce TOKİ'nin veri tabanına işleniyor. Hemen ardından e-Devlet entegrasyonu sağlanarak vatandaşların kişisel sorgulama ekranlarına yansıtılıyor. Dolayısıyla e-Devlet sistemi üzerinden sonuçları görmek mümkündür. Ancak noter onay süreci ve veri aktarımı nedeniyle çekilişten hemen sonraki birkaç saatlik dilimde sistemde yoğunluk veya güncelleme çalışmaları yaşanabiliyor. Hak sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyenlerin e-Devlet üzerindeki "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sekmesini düzenli aralıklarla kontrol etmesi gerekiyor.