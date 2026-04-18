Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu tarım ve hayvancılıkla geçim sağlayan ilçelere ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Solakoğlu son ziyaretini Efes Selçuk’a gerçekleştirdi. CHP İzmir’in İl Başkan Yardımcısı Tevfik Türk, CHP üyelerinden oluşan heyet, Efes Selçuk CHP ilçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından karşılandı.

Ziyaret kapsamından Solakoğlu, kentin önemli projelerinden Efes Tarlası Yaşam Köyü ve Depo Efes’te incelemelerde bulundu. Heyet, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken tarımsal üretimin güçlenmesi, üreticinin desteklenmesi ve yerel kalkınmanın sürdürülebilirliği üzerine değerlendirmeler yaptı.

O anlar fotoğraf karelerine de yansıdı. CHP Efes Selçuk İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan yerinde incelemelerde yerel yönetim ve parti örgütü arasındaki iş birliğinin önemine de dikkat çekildi. Programda dayanışma ve ortak üretim vurgusu da öne çıktı.

CHP Selçuk'un paylaştığı ziyaret şu şekilde;

"Partimizin Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, kurul üyeleri ve İl Başkan Yardımcımız Tevfik Türk’ü; İlçe Başkanımız İpek Onbaşıoğlu ve Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel ile birlikte Selçuk örgütü olarak ağırladık. Ziyaret kapsamında Efes Tarlası Yaşam Köyü ve Depo Efes’te incelemelerde bulunarak; tarımın, üreticinin ve yerel kalkınmanın önemini yerinde değerlendirdik. Dayanışmayla, birlikte üretmeye ve büyütmeye devam edeceğiz"