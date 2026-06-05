Son Mühür / Emine Kulak - Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Narlıdere'de evinin yakınındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin davada üçüncü celse bugün görüldü. Duruşma, Bayraklı’daki İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilirken HTS ve baz kayıtları mahkeme heyetine sunuldu.

Olay ilk etapta “intihar” olarak kayıtlara geçerken, yürütülen soruşturma çerçevesinde dosya yeniden açılmıştı. Hazırlanan iddianame çerçevesinde şantiyede görevli bekçiler H.K. (68), H.A. (76), T.Ç. (40), işçi B.Ç. (46) ile yakın bölgede görev yapan bekçi A.G. (76) hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. Buna ek olarak, 8 polis memuru hakkında da “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davalar birleştirildi!

Daha önceden İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen doya ile açılan dava birleştirildi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 25 şüpheli tutuklanırken, dün hakim karşısına çıkan 13 sanık da tutuklananlar arasına katıldı.

Tutukluluğa devam!

Bugün görülen duruşmada tutuklu sanıklar savunmalarını gerçekleştirdi. Mahkeme heyeti tarafından tutuklulukların devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma ise, 13 Ağustos tarihine ertelendi.

Baba Büyükışık: Diğer dosyanın bu dosya ile birleştirilmesine inancımız var

Duruşma sonrası Adliye önünde basın açıklaması yapan Baba Ethem Büyükışık, “Bugün yapılan duruşmada oğlumuzu katleden Münir Tanyer, Taylan Tanyer ve Tanyer inşaat çalışanlarıyla birlikte olay yerindeki delilleri yok eden, sahte raporlar tanzim eden, kamere kayıtlarını yok eden, parmak izlerini silen tüm sanıklar ifadelerini tamamladı. Bugün itibariyle kasten öldürme sanığı olan 5 bekçinin tutuklama talebinin kaldırılmasına yönelik sanık talepleri reddedildi ve tutukluklarına devam kararı alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasının bu dosya ile birleştirilmesine, böylece İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının delil karatma ve yalancı tanıklık dosyasını ve buradaki delil karartma ve kasten öldürme davasıyla, verilerin paylaşılmasına karar verildi. Önümüzdeki süreçte bir iddianamenin yayınlanarak, bu dava ile yürüyen davanın birleştirmesi inancımızı muhafaza ediyoruz. Bugün itibariyle yolun önemli kısmını geride bıraktık. Adaletin gecikerek de olsa tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz” dedi.